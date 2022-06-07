《聲夢》四小花變虛擬人物 After Class 首次元宇宙開騷 副刊版 2022/06/07 分享： 分享： 由6月13日至19日，雅虎香港將展開為期一周的限定元宇宙遊戲企劃「Yahoo Metaverse」，結合運動、娛樂、生活潮流元素，連接現實及電子世界，為用戶提供最新元宇宙體驗！ After Class ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 網絡樂 最新專欄文章 更多 張國榮梁朝偉變成NFT 經典港片走入元宇宙 2022/05/23 張國榮梁朝偉變成NFT 經典港片走入元宇宙 林芊妤首度進駐元宇宙 本地KOL 打造「真香港」虛擬商場 2022/04/15 林芊妤首度進駐元宇宙 本地KOL 打造「真香港」虛擬商場 現實便利店結合NFT概念 林盛斌陪你一同創業 2022/03/31 現實便利店結合NFT概念 林盛斌陪你一同創業 大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 2020/09/02 大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 2020/06/24 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 元宇宙 音樂會 NFT 炎明熹 姚焯菲 鍾柔美 詹天文 After Class 伍家謙