3D電腦動畫入門課程 副刊版 2022/06/07 分享： 分享： Maya是業界大型電影製作不可缺少的軟件，而Blender是次世代遊戲、動畫、自由工作者最流行使用的免費開源3D繪圖軟件，課程將透過導師團隊多年的動畫製作及教學整合，分享動畫的基本概念和3D動畫技術。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : News 最新專欄文章 更多 KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 2022/06/06 KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 書出愛心網上義賣 2022/06/06 書出愛心網上義賣 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 2022/06/03 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 STEM恐龍科學夏令營 2022/05/31 STEM恐龍科學夏令營 東海堂推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 2022/05/30 東海堂推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕