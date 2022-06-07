  • 29°C
香港時間 : 2022607日 (二) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

3D電腦動畫入門課程

副刊版 2022/06/07

分享：

分享：

Maya是業界大型電影製作不可缺少的軟件，而Blender是次世代遊戲、動畫、自由工作者最流行使用的免費開源3D繪圖軟件，課程將透過導師團隊多年的動畫製作及教學整合，分享動畫的基本概念和3D動畫技術。

...

欄名 : News

最新專欄文章 更多

KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞
2022/06/06
KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞
書出愛心網上義賣
2022/06/06
書出愛心網上義賣
Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝
2022/06/03
Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝
STEM恐龍科學夏令營
2022/05/31
STEM恐龍科學夏令營
東海堂推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕
2022/05/30
東海堂推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕

上一篇文章

杯麵男孩志文

下一篇文章

《當代：具象》展覽 藝術家呈現不一樣的美學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？