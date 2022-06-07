3D電腦動畫入門課程

Maya是業界大型電影製作不可缺少的軟件，而Blender是次世代遊戲、動畫、自由工作者最流行使用的免費開源3D繪圖軟件，課程將透過導師團隊多年的動畫製作及教學整合，分享動畫的基本概念和3D動畫技術。

...