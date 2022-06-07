包括上海的多個大城市，既然要有十五分鐘採核酸生活圈，最好奇就是那個隨處可見的核酸亭，到底怎樣生成？又是如何運作？

才發現核酸亭的設計及生產，已成為一大話題和產業，簡直像過往的報亭及現在的便利店。「經營」是否可有商機？

不過疑問也不少。首先是這核酸亭看來沒有統一標準，外形各異，所以價格竟然可以從一般看到的三數千到六萬多元人民幣都有。打開淘寶都有極多型號可選，最誇張者是幾十元有交易。

當然內置基本設計及裝備還是有的，可能就是上述價格的分別，頂級的包括冷氣機、對講機、紫外光消毒設備、離心風機、過濾器、玻璃膠採樣門洞等，要運作時當就要配上採樣的檢測用品等。

但看到的各式離譜設計，確是哭笑不得，譬如亭內工作人員座位，和採樣洞口的高度不匹配，令人不知如何站立才可方便採樣。

據公開的採購成本資料，有地方政府文件顯示，一台核酸亭的入貨價，是五萬五千元。而在淘寶看到，大多是五千元左右，所以當中的溢價還是極明顯，而且也是當前另一條高需求的產業。有生產商公告，一天能生產約八十台，仍滿足不了每天過百的定單。

直至五月中，上海已設了近萬個核酸採樣點，招了超過萬五個工位，一天能接到約八百萬管檢測，真是打算是長期全城參與。但朋友親身經歷是，因執行的服務也是外判，所以問題百出。譬如明明說是晚上八點收工，二百人還在排隊，但崗亭中的人員，七點不到就想收工走人，導致排隊人士無名火起，竟就衝上去把崗亭的門關起來！荒唐百出，這樣的生活還要持續多久？