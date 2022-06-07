成功的營銷／公關engagement（令群眾積極投入參與）的策略，是否一定要龐大花費才能製造好效果？不見得。雷聲大、雨點小的項目一地都係，收費跟成效不一定成正比。社交媒體興起後，創作可以無邊際，好的創意只用一句話或一幅圖像，就能掀起大量public engagement，關鍵在乎背後創作主腦的功力。

過去兩年看盡不少品牌的宣傳點子，以美國加州Getty Museum的好蹺最得我心。在全球人類因疫情禁足在家腌腌悶悶之際，Getty Museum在Twitter發起了「homemade art challenge」（在家做藝術的挑戰），步驟：一、找件喜歡的藝術作品；二、在家找三樣現成東西；三、利用（二）重新演繹（一）並與眾分享。

一看就知好玩和好笑，正是「久呆逢甘露」，挑戰一出，首月已有二萬四千人參與。眾人的創意和幽默感令人莞爾，如：文藝復興名畫《聖母和孩子》就被演繹成將灰色大毛巾披上頭當聖母斗篷，左手抱着老虎狗的模樣，神情入型入格，令人笑爆嘴。

這是宣傳好蹺個案之一：一、零成本；二、讓大家苦中作樂，在這腌悶的禁足防疫期，相比帶着沉重語調製作的廣告，Getty Museum這個幽默挑戰令人眼前一亮；三、要求步驟容易做到兼好玩，迅即吸引大量網民參與；四、在當時所有博物館都要關閉的時刻，這個挑戰可以巧妙地在公眾腦海裏留住Getty Museum的記憶；五、順理成章地增加了博物館online art collection的瀏覽量（因每幅原畫都連結到網上藝術館作詳細講解）。

因此，好蹺不一定要天價成本／費用／收費，反過來說亦可：收人高價錢者亦不等如一定能度出好蹺。例如，市面上收人幾百萬元公關費，卻替客戶搞出個關公災難／大頭佛的案例亦不少。