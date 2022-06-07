惜食減廚餘 由個人做起

筆者早前撰文，談及身邊有位長輩黃老太，對身後事處理的豁達，今天續談她80歲耄耋之年的生活態度。

黃老太一向十分珍惜食物，從不浪費，這源於她過去的經歷：她年輕時社會經濟不好，沒有足夠白米，並不是天天都有機會吃飯，以至每個月到了最後的10天，總要在米飯裏加入蘿蔔和蕃薯同煮，才能夠吃得飽；當蘿蔔和蕃薯也吃光了，便要吃粥。

不多買食物 免成浪費

這種困境，現今的人應該很難想像得到，黃老太經歷過這些日子，自然不會浪費食物。即使到今天，她也不會多買食物，需要吃一斤菜便買一斤，需要吃一條魚便買一條，不會因為特價優惠而多買食物，買多了卻吃不下便是浪費；甚至他人送給她的食物，如果吃不下，她也會轉送給別人，放着不處理，任由食物腐爛，也是浪費，所以黃老太家裏幾乎沒有廚餘。

在廚房煮菜，菜頭菜尾在所難免，黃老太卻自有妙用，娓娓道來：剩下的食材切粒，肉也可以、菜也可以，加少許油，把它們一併下鍋炒，已經是一味「炒粒粒」；剩下的白飯可以留待明天蒸飯或炒飯、魚頭可以當湯料、泡過的茶葉可以放在雪櫃裏吸味……

當然，黃老太在飯桌上也不會有吃剩食物，煮出來的食物，即使是湯渣，她也會全部吃下去；到街外吃飯也是如此，她經常提醒自己，不要「眼闊肚窄」，不會點過多的食物，萬一真的點多了分量，亦會將剩下的食物帶回家。

她經常感慨，現代人有太多食物，有機會去選擇，只吃喜歡的食物，剩下不喜歡的食物，產生了大量廚餘，卻竟然視之為理所當然，其實真的很浪費。

活出「惜食」態度 緩減廢物

特區政府近年致力推動與「惜食」相關的運動，鼓勵個人、家庭以至整個社會珍惜食物，避免及減少產生廚餘，紓緩本地廢物問題。黃老太有着過去的經歷，在日常生活中從不浪費食物、不買過量食物、將過剩的食物轉贈他人、善用「菜頭菜尾」製造其他菜式或作其他用途、用餐時不剩食物、出外點菜時亦不過度點菜。

雖然她的出發點不是為了幫忙處理廢物問題，但她卻活生生地把「惜食」這種生活態度演繹出來。

不要小看一個人的能力，如果把每一個人所浪費的食物加起來，數量會很龐大，對環境所造成的影響也會很深遠。

▲ 特區政府近年致力推動與「惜食」相關的運動，鼓勵個人、家庭以至整個社會珍惜食物，避免及減少產生廚餘，紓緩本地廢物問題。（資料圖片）