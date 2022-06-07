ExpressVPN 將移除印度伺服器 行政人員版 2022/06/07 分享： 分享： 愈來愈多用戶為保障私隱，選用VPN（虛擬私人網絡）服務，避免Wi-Fi服務提供者，讀取其上網內容。印度政府早前公布一系列網絡安全規範指令，當中包括要求提供B2C（企業對消費者）VPN方案的VPN服務商 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 今日 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 2022/06/06 iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 Excel Money功能 明年6月底終止服務 2022/06/06 Excel Money功能 明年6月底終止服務 Google Duo及Meet 整合單一視像平台 2022/06/03 Google Duo及Meet 整合單一視像平台 三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 2022/06/03 三星超蘋果居首 首季手機市佔23.8% 科技行業 科技軟件 科技硬件 服務 印度 VPN