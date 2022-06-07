ExpressVPN 將移除印度伺服器

愈來愈多用戶為保障私隱，選用VPN（虛擬私人網絡）服務，避免Wi-Fi服務提供者，讀取其上網內容。印度政府早前公布一系列網絡安全規範指令，當中包括要求提供B2C（企業對消費者）VPN方案的VPN服務商

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