與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 行政人員版 2022/06/07 分享： 分享： 【本報訊】大辭職潮似乎愈演愈烈，許多打工仔不再只着眼於高薪厚職，而轉向追求更人性化工作模式，令各大企業面對招募和留住人才的挑戰。IT專家Bob Lewis建議，企業宜多聆聽員工需求，並關心員工需要，建 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 2022/06/06 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 2022/06/03 「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 2022/06/02 「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 調查：10大離職原因 員工首重管理質素 2022/06/01 調查：10大離職原因 員工首重管理質素 蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 2022/05/31 蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 職場文化 求職招聘 職業生涯 商業