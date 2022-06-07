與員工溝通4式 企業挽人才解疑難

【本報訊】大辭職潮似乎愈演愈烈，許多打工仔不再只着眼於高薪厚職，而轉向追求更人性化工作模式，令各大企業面對招募和留住人才的挑戰。IT專家Bob Lewis建議，企業宜多聆聽員工需求，並關心員工需要，建

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