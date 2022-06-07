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apm父親節數碼藝術展 「開心感謝折」 逾千產品低至$1換購

行政人員版 04:00 2022/06/07

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父親節就快到，黛安收到風，新地旗下商場apm今年特別邀請多個世界級藝術單位，攜手打造一個甜品主題裝置「數碼互動藝術館」，館內會展出唔少NFT作品，仲有2,000呎巨型夢幻藝術糖果池、七彩糖果藝術牆等，等大家可以帶埋潮爸去盡情打卡！

公關姊妹話，即日起至6月30日，apm仲會舉行「開心感謝折」，分階段推出唔同驚喜禮遇，包括逾千件潮流產品以震撼價低至$1換購。首階段由即日至6月12日，第二階段由6月16至26日，例如以$1換購FANCL淨肌保濕潔面粉、Yves Rocher洗髮露等；仲有以$50換小米氣炸鍋、$80換APPLE HomePod mini無綫音箱等。The Point會員由即日起可以1,000積分換領「感謝預留證」，喺換購期內到場即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會以低至$1換購限量產品，數量有限，售完即止。

另外，買指定影音及鑽飾更可賺盡20萬積分，首3名累積最高消費嘅會員，有機會獲贈潮流禮品，包括按摩椅、Samsung Galaxy 5G手機及五星級酒店staycation一晚，禮品名額各一名。另外，每周亦有精選激筍優惠低至3折，大家把握機會去掃貨啦。

本文轉載自《晴報

數碼互動藝術館

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撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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