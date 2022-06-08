新派點心專門店 推出環球Fusion點心 副刊版 2022/06/08 分享： 分享： 新派創意點心專門店-龍點心，最新推出「點心環遊世界系列」，以多個國家的經典美食做靈感創作多款Fusion點心，展現中式點心無限的可塑性，讓大家以舌尖環遊世界，開展難忘的美食之旅。 此「點心環遊世界系列」 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 2022/06/06 帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 2022/06/03 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 2022/06/03 瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 2022/06/01 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 2022/05/30 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 美國 英國 日本 美食 法國 新加坡 意大利 魚 蛋 觀塘