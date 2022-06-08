新派點心專門店 推出環球Fusion點心

新派創意點心專門店-龍點心，最新推出「點心環遊世界系列」，以多個國家的經典美食做靈感創作多款Fusion點心，展現中式點心無限的可塑性，讓大家以舌尖環遊世界，開展難忘的美食之旅。

此「點心環遊世界系列」

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