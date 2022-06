上周,英女皇登基七十周年,白金漢宮舉行女皇白金禧演唱會,粒粒巨星,有Queen、Duran Duran、Elton John(錄影)、Alicia Keys、Jason Donovan、Rod Stewart、Andrea Bocelli、George Ezra、Diana Ross等,我事前已很期待。當地已有逾二萬人預先買票參與盛事,社交媒體hashtag#platinumpartyatthepalace早已鋪天蓋地。

事前,很多人以為演唱會應是最亮眼部分,殊不知演唱會前播出女皇預錄的影片這道前菜後,完全搶盡眾巨星之光芒。當地傳媒形容:The Queen took the world by surprise(又一次估佢唔到)。片中,英女皇與Paddington Bear(柏靈頓熊)共享下午茶。熊向女皇透露,牠很愛吃果醬三文治,且習慣藏一塊在帽內,以備不時之需。女皇不禁莞爾,從手袋拿出一塊果醬三文治,說:「我也是,就藏在此……」外間一直討論,為何女皇永遠手袋不離身?這次透過影片,幽默地解開了疑團,令人會心微笑。隨後窗外響起鼓聲,是Queen經典名曲《We Will Rock You》,英女王和熊隨着音樂、以銀匙敲杯盤打起節拍,為Party揭開序幕。

這個登基七十周年的Party,已成為今年最多人同時觀看的活動,從影片中看見市中心擠滿成千上萬的民眾,人人笑得燦爛。遙距看見地球另一角落一切回復正常,最重要是當地人民疫後重生,有笑容、有期待、有希望,那個vibe(氛圍)是向前和向上的,真好。

其實,這位優雅長者,七十年來一路走來,不是沒有失誤和瑕疵的,但在今時今日,仍能讓公眾產生一種喜悅感和真心祝福,那是一種超強軟實力,要有智慧+大氣+優雅+貼地+幽默才能呈現,不見得所有政治人物都有此能力。