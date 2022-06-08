上周，英女皇登基七十周年，白金漢宮舉行女皇白金禧演唱會，粒粒巨星，有Queen、Duran Duran、Elton John（錄影）、Alicia Keys、Jason Donovan、Rod Stewart、Andrea Bocelli、George Ezra、Diana Ross等，我事前已很期待。當地已有逾二萬人預先買票參與盛事，社交媒體hashtag#platinumpartyatthepalace早已鋪天蓋地。

事前，很多人以為演唱會應是最亮眼部分，殊不知演唱會前播出女皇預錄的影片這道前菜後，完全搶盡眾巨星之光芒。當地傳媒形容：The Queen took the world by surprise（又一次估佢唔到）。片中，英女皇與Paddington Bear（柏靈頓熊）共享下午茶。熊向女皇透露，牠很愛吃果醬三文治，且習慣藏一塊在帽內，以備不時之需。女皇不禁莞爾，從手袋拿出一塊果醬三文治，說：「我也是，就藏在此……」外間一直討論，為何女皇永遠手袋不離身？這次透過影片，幽默地解開了疑團，令人會心微笑。隨後窗外響起鼓聲，是Queen經典名曲《We Will Rock You》，英女王和熊隨着音樂、以銀匙敲杯盤打起節拍，為Party揭開序幕。

這個登基七十周年的Party，已成為今年最多人同時觀看的活動，從影片中看見市中心擠滿成千上萬的民眾，人人笑得燦爛。遙距看見地球另一角落一切回復正常，最重要是當地人民疫後重生，有笑容、有期待、有希望，那個vibe（氛圍）是向前和向上的，真好。

其實，這位優雅長者，七十年來一路走來，不是沒有失誤和瑕疵的，但在今時今日，仍能讓公眾產生一種喜悅感和真心祝福，那是一種超強軟實力，要有智慧+大氣+優雅+貼地+幽默才能呈現，不見得所有政治人物都有此能力。