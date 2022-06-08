瑞典仲夏節慶典2022 副刊版 2022/06/08 分享： 分享： 瑞典駐港總領事館將舉行「瑞典仲夏節慶典」，場內將豎立近5米高由鮮花圍繞的仲夏柱，大家可以圍着它，伴隨瑞典傳統仲夏音樂，和瑞典人一起盡興歌舞。現場還可以學習用鮮花製作自己的花冠，家長與小朋友可一起參與瑞 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : News 最新專欄文章 更多 3D電腦動畫入門課程 2022/06/07 3D電腦動畫入門課程 KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 2022/06/06 KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 書出愛心網上義賣 2022/06/06 書出愛心網上義賣 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 2022/06/03 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 STEM恐龍科學夏令營 2022/05/31 STEM恐龍科學夏令營