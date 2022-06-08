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瑞典仲夏節慶典2022

副刊版 2022/06/08

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瑞典駐港總領事館將舉行「瑞典仲夏節慶典」，場內將豎立近5米高由鮮花圍繞的仲夏柱，大家可以圍着它，伴隨瑞典傳統仲夏音樂，和瑞典人一起盡興歌舞。現場還可以學習用鮮花製作自己的花冠，家長與小朋友可一起參與瑞

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欄名 : News

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