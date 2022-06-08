記得自己高考前夕曾因精神壓力患上耳鳴，耳中如蟬鳴不休，夜闌人靜更是明顯擾神。當然，試後的長假期已能好好休息，耳鳴一事亦不了了之。但若耳鳴反變頻密、聲響尖銳或聽力下降，則不宜處之泰然，應盡早檢查。

突然的氣溫改變或面對精神壓力，為耳鳴發作誘因，而這可以是短暫性的症狀；若情況持續，加諸失聰或眩暈等情況，則要小心排除內耳病變的可能性。若單純短期發作耳鳴，無頭頸受傷史，宜多加休息時間，待體力及精神恢復，疲倦所致的耳鳴大多能消除並痊癒。症狀持續或加劇者，並伴耳聾、頭暈或失平衡者，其應作進一步聽力檢查，了解功能性或結構性的聽力障礙，有助判斷病位。

西醫耳鼻科聽力檢查，一般會將聲音通過耳道，及後枕骨接觸性的震動刺激，以檢查不同頻率聲源的聽覺反應。若為鼓膜或聽小骨傳聲失靈，則枕骨震動仍能聽到聲音。若耳蝸神經的聽覺感音器失常，則無論耳道或枕骨聽力皆下降。故此，若聽覺測試正常，則耳鳴多為功能性問題；若測試結果為耳道聽力下降，急性病因可以是中耳炎、耳咽管閉塞等；若普遍聽力下降者，要鑑別耳神經瘤的可能性，而伴有耳鳴及頭暈失平衡者，周邊原因可以為內耳血管閉塞，中樞原因則為顱內或腦橋處病因，這要作進一步成像檢查。

中醫針灸對功能性耳鳴有良好的促進康復功效，臨床局部選穴多包括耳門、聽宮及聽會穴。由於穴位處並非耳內血管經過處，穴位療效非直接舒張內耳血管，所以曾有對患者及正常人的針灸對照研究，發現針灸能改變患者大腦神經功能水平，針刺激能調節大腦神經間的觸突聯繫方式，及血管血流量的調整分配，以達致紓緩耳鳴功效。

無論中或西醫而言，耳鳴若更為頻密嘈吵，伴聽力下降或眩暈等，可演變為突發耳聾，或腦橋基底動脈或椎動脈血循環障礙的症狀。如有上所述變化者，應小心檢查處理，不要忽視。

▲ 鳴天鼓：中指食指「敲彈」風池穴，每天兩分鐘，有助紓緩功能性耳鳴症狀。