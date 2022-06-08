4招推動創科發展 為港開新篇

創新科技會繼續推動未來20年的經濟，特區政府換屆在即，我對香港在創科發展的路向，有以下4點建議：

環球競爭激烈 須持續增研發投入

1）R&D投資--從0.99%到1.5%

本屆政府推動創新科技的成績之一，是5年任期內把研究和發展（R&D）開支佔本地生產總值（GDP）比率，由多年來的0.74%提升至0.99%，但仍未達原本計劃的1.5%。我認同政府在財政上對創科的支持，但要在創科中爭取一席位，這些投入遠遠不足。

「初創之國」以色列的成功，就與過去數十年對高新科技研發的持續投入密不可分。從上世紀70年代，該國已銳意發展創科，在1991年，研發開支已佔GDP近2.5%，而且一直拾級而上，到2018年增長近一倍至4.94%，是經濟合作暨發展組織（OECD）的一倍多。

多年的投入成效卓著，尤其在新冠疫情下，已發展國家的經濟都深受打擊，以色列卻可倖免。今天，高科技企業數量佔以色列特拉維夫指數（TA-35，如香港的恒指）4成、貢獻了以色列超過4成出口；雖然只佔勞動力一成，但卻提供25%薪俸稅收。

深圳以研發拉動經濟增長的情況，我們也耳聞目睹。當地的研發經費於2009年已佔GDP比重逾3%（279億元人民幣），之後一直穩步上升至2020年的5.46%。如果說我們於幾年間在創科投入1,500億港元是「史無前例」，那麽深圳2020年一年的研發就已經超過此數（1,510億元人民幣）了。

我們要在此領域有所突破，研發的投資不單要持之以恆，更要加大力度。因此，我寄望候任特首李家超能夠在來屆任內，把研發經費提升到至少佔GDP 1.5%的水平，否則在今天環球創科競爭激烈下，不進則退，若不繼續投放資源，我們可能會前功盡廢。

投資多元化 善用自身FinTech潛力

2）投資重心--多元化 Vs 孤注一擲

政府在2018年度財政預算案確立4大發展範疇，包括生物科技、人工智能、智慧城市及金融科技。面對疫情，香港以發展醫療科技為中心是順理成章，而人工智能和機械人科技也是大勢所趨；但如果只集中生物科技而短期內未見成效，就如同大額投資失利，沒有退路，更難說服公眾繼續支持。

以色列10大最活躍科創投資平台之一OurCrowd的創辦人指出，投資大原則是多元化，因為「你不會知道下一刻哪個領域會興起」。該平台投資的，就包括人工智能、資訊保安、電子商貿、醫學護理、食物科技等，2017年以來投資項目超過260個，包括已獲Uber收購的共享單車企業JUMP、微軟收購了的網絡安全公司CyberX、已在美國紐約上市的保險業平台Lemonade，以及生產植物肉的Beyond Meat，可謂把雞蛋分放在多個籃子內。

而我們在4大發展範疇中，金融科技（FinTech）應該極具潛力。本港為國際金融中心，我們不乏金融人才，對業界所需、潮流觸覺都非常敏銳，加上法制完善，實在捨我其誰！而且，根據《經濟學人》的分析，各國獨角獸企業（估值至少達10億美元的未上市初創）在軟件、深度科技（deep tech）、FinTech、消費者4大領域的分布，中國在FinTech上明顯偏少，大約只佔內地獨角獸企業半成，比全球平均數明顯地少；香港是否可以自身強項，補其不足？

建本地人才庫 智慧城市發展關鍵

3）人才--尖子去哪兒？

香港邁向創新型經濟，發展本地高質人才庫至為重要，但高技術培訓與職位卻有錯配問題。根據立法會秘書處的分析，過去20多年，研究院畢業生的失業率一直高於學士學位畢業生，前者在2019年失業率更高達5%（同期學士學位畢業生失業率為2.8%、本地整體失業率為2.9%）。由於就業前景欠佳，在2002-2003年度至2019-2020年度間，修讀教資會資助研究課程的本地學生人數銳減41%，由2,575人大跌至1,510人。

同時，一個智慧城市發展的成功，有賴能否建構強大的技術人才庫，吸引成績優異的學生報讀與科學、科技、工程和數學（STEM）相關的學位課程尤其重要。然而，由於就業前景不明朗，不少尖子依然會選擇醫科（以2020年文憑試最佳6科計，收生成績中位數為45分）、商學（國際商業及環球管理45分）和法律（38分），而不是STEM學科（工程：最佳5科計25分；理學23分）。

這是雞與雞蛋的問題：如果創科一日不發展成枝葉繁茂的生態環境，試問哪個父母會鼓勵成績優異的子女修讀理工科課程？這也是筆者25年前決意從大學走出來創業的原因，要推廣地理資訊系統（GIS），必須先打造一個生態環境，由市場需求帶動人才供應。

20多年來，在政府和公私營企業廣泛應用下，GIS課程也由僅僅香港大學一家，發展到多家大學也有開辦，大幅增加人才培訓，也有助吸引尖子報讀。

目前可以做的，除了繼續資助企業聘用STEM畢業生，或考慮大幅度減免學費外，當局需檢討研究院課程如何與市場需求配對，並積極與企業合作，推出在職培訓課程，提升人才質素。

設兩大KPI 簡單易明

4）KPI--研發支出：新產品銷售額：毛利率

香港長於高端創科研發，政府投資100億元作為香港創科旗艦項目的「InnoHK創新香港研發平台」，得到來自11個經濟體的28間研發實驗室進駐，令上游研發更添助力，但問題是這如何令社會受惠？因此，我們必須訂立關鍵績效指標（KPI）和時間表，務求投資和成效成正比，同時顧及到未來如何持續發展。

KPI既要評估研發創新的成效，也可與其他地方作比較，以便當局了解在當時競爭環境下的研發投資是否有成果，並且隨着時間推移，能否逐步實現目標，有利大眾了解公帑是否用得其所。

同時，KPI應該簡單易明，例如顧問公司麥肯錫建議，KPI有二，其一為研發支出轉化為新產品銷售的比率，即每花一元的研發支出，平均獲得新產品銷售收入；其二是新產品銷售額與毛利率的對照。

此外，研發成效因行業而不同，消費品的創新周期一般較短，適合以3年為期衡量得失，但其他行業如化學品或特種物料等，則以5年為期較佳。

疫情加速科技發展，香港有深厚的基礎科研底子，必須善用，而非只建造沒有實際效益的大白象。說到底，創科投資的最終目的是提振經濟，改善民生，解決問題。候任特首李家超指，未來5年是香港「由治及興」的關鍵，期望政府能切實推動創科，才有望「同為香港開新篇」。

▲ 疫情加速科技發展，香港有深厚的基礎科研底子，必須善用。（資料圖片）