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官媒料下半年經濟增速 重越5%

中國版 2022/06/08

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官媒《中國證券報》頭版刊文稱，不少研究人士認為，6月將是觀察經濟復甦節奏和彈性重要窗口期。鑑於中國疫情防控形勢向好、經濟動能恢復和一攬子政策措施護航，下半年經濟增速有望反彈。

疫情向好政策發力 6月成關

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