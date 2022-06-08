官媒料下半年經濟增速 重越5% 中國版 2022/06/08 分享： 分享： 官媒《中國證券報》頭版刊文稱，不少研究人士認為，6月將是觀察經濟復甦節奏和彈性重要窗口期。鑑於中國疫情防控形勢向好、經濟動能恢復和一攬子政策措施護航，下半年經濟增速有望反彈。 疫情向好政策發力 6月成關 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 今日 京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 今日 疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 今日 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 你可能感興趣 京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 今日 01:00 京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 今日 01:00 疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 今日 01:00 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 疫情 中國 經濟 北京 記者 基建 進出口 固定資產投資 REITS 太平洋