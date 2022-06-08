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疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金

中國版 2022/06/08

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受新冠肺炎疫情衝擊，內地部分民眾生活困難，民政部、財政部近日聯合印發通知表示，將為低保（最低生活保障標準）對象、特困人員增發一次性生活補貼；受疫情影響嚴重地區可為臨時生活困難群眾發放一次性臨時救助金。

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