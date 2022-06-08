疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 中國版 2022/06/08 分享： 分享： 受新冠肺炎疫情衝擊，內地部分民眾生活困難，民政部、財政部近日聯合印發通知表示，將為低保（最低生活保障標準）對象、特困人員增發一次性生活補貼；受疫情影響嚴重地區可為臨時生活困難群眾發放一次性臨時救助金。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 今日 京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 官媒料下半年經濟增速 重越5% 今日 官媒料下半年經濟增速 重越5% 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 今日 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 你可能感興趣 京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 今日 01:00 京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 官媒料下半年經濟增速 重越5% 今日 01:00 官媒料下半年經濟增速 重越5% 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 今日 01:00 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 失業 人口 補貼 新華社