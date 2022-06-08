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京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」

李克強：推動貨運量 盡快實現正增長

中國版 2022/06/08

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京滬疫情持續緩和，北京周一（6日）僅增2宗本土個案，北京環球度假區下周三（15日）起恢復開放。上海新增10宗本土個案，連日來海運、空運口岸貨量持續回升，已基本恢復至正常水平的90%以上。國務院總理李克

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