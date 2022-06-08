京滬疫情緩和 上海「報復性出貨潮」 李克強：推動貨運量 盡快實現正增長 中國版 2022/06/08 分享： 分享： 京滬疫情持續緩和，北京周一（6日）僅增2宗本土個案，北京環球度假區下周三（15日）起恢復開放。上海新增10宗本土個案，連日來海運、空運口岸貨量持續回升，已基本恢復至正常水平的90%以上。國務院總理李克 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 官媒料下半年經濟增速 重越5% 今日 官媒料下半年經濟增速 重越5% 疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 今日 疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 今日 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 你可能感興趣 官媒料下半年經濟增速 重越5% 今日 01:00 官媒料下半年經濟增速 重越5% 疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 今日 01:00 疫情嚴重地區 困難戶將獲救助金 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 今日 01:00 5月外儲31278億美元 扭轉4連跌 疫情 經濟 新冠肺炎 肺炎 產品 人民幣 北京 交通 上海 記者