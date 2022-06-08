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港鐵商場Check-in即賞 大派逾$500萬電子優惠券

行政人員版 04:00 2022/06/08

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黛安係精明消費者，有着數必定第一時間同大家分享！聽聞港鐵旗下嘅德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，將攜手推出「Check-in即賞」AR遊戲，大派總值逾500萬商場電子優惠券及MTR分，保證100%中獎。

MTR Mobile登記用戶本周四（9日）起至本月26日，逢周四至日喺指定時間到指定港鐵商場，以手機或平板電腦進入活動網頁，即可大玩AR遊戲，喺虛擬實境中「捕捉」幸運禮品兼贏取獎賞，隨機獎賞分別有港鐵商場$500時裝及美容電子優惠券、$100指定類別電子優惠券或50MTR分。推廣活動共分3期進行，每位用戶每期可參加遊戲一次，整個活動期間有機會贏得$1,500獎賞。

另外，即日起至6月16日，「德福購物節」將進入第二階段，逢周五、六及日更會提供「周末激筍限定優惠」，唔少人氣品牌包括OTO、中原電器、位元堂、Wacoal、Clarks等，都會提供獨家折扣或買一送一優惠㗎。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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