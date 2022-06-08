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九龍倉商場連串活動 恐龍知多啲

行政人員版 04:00 2022/06/08

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今個夏日一股恐龍熱潮將席捲香港！黛安收到風，九龍倉商場會同領賢慈善基金合辨「夏日快閃︰機動恐龍展」，其中海港城由即日起至7月17日展出約4.6米高嘅機動君王暴龍，時代廣場即日起至7月10日就會展出約3.7米高嘅機動劍龍。

大家仲可以參加兩大商場舉辦嘅恐龍主題活動，活動收益將全數撥捐領賢慈善基金。例如捐款$180，即有機會入讀恐龍學院，參加機動恐龍工作坊，除咗可知多啲恐龍歷史及知識，更可近距離研究同接觸古生物化石等，完成工作坊後仲有紀念品。而本周五（10日）至7月17日期間逢周五、六、日及公眾假期，喺海運大廈大堂地下起點即場捐款$20，亦可換領恐龍文件夾及「恐龍狩獵護照」，展開恐龍獵人之旅。

趁父親節快到，大家亦可同爸爸參加時代廣場限定嘅恐龍派對，喺本周六（11日）至7月10日，只需讚好時代廣場fb專頁及是次活動帖文，即可獲恐龍派對帽乙頂，先到先得。

九龍倉置業有限公司執行董事凌緣庭同黛安講，透過商場推出嘅展覽及優惠，與唔同商業夥伴嘅聯乘活動，希望多管齊下可吸引更多人流及帶動消費。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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