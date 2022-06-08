StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 行政人員版 2022/06/08 分享： 分享： 今年2月Nike起訴網上轉售平台StockX，指其推出的NFT（非同質化代幣）侵犯商標及誤導客人購入冒牌貨。據外媒《The Verge》報道，StockX向法庭提交文件反擊，稱Nike的指控毫無根據。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 今日 烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 ExpressVPN 將移除印度伺服器 2022/06/07 ExpressVPN 將移除印度伺服器 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 2022/06/07 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 2022/06/06 iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 Excel Money功能 明年6月底終止服務 2022/06/06 Excel Money功能 明年6月底終止服務 NFT Nike