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StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據

行政人員版 2022/06/08

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今年2月Nike起訴網上轉售平台StockX，指其推出的NFT（非同質化代幣）侵犯商標及誤導客人購入冒牌貨。據外媒《The Verge》報道，StockX向法庭提交文件反擊，稱Nike的指控毫無根據。

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欄名 : 科技新知

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