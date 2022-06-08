烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 行政人員版 2022/06/08 分享： 分享： 俄烏戰火蔓延至綫上。一名烏克蘭高級網絡安全官員前天（6日）表示，隨着俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭官員的手機已成黑客目標。 烏克蘭國家特別通訊局副局長Victor Zhora，在綫上新聞發布會上指，該國公務員 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 今日 StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 ExpressVPN 將移除印度伺服器 2022/06/07 ExpressVPN 將移除印度伺服器 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 2022/06/07 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 2022/06/06 iPadOS或改版 操作更接近手提電腦 Excel Money功能 明年6月底終止服務 2022/06/06 Excel Money功能 明年6月底終止服務 俄羅斯 軟件 烏克蘭 黑客