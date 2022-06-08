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烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊

行政人員版 2022/06/08

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俄烏戰火蔓延至綫上。一名烏克蘭高級網絡安全官員前天（6日）表示，隨着俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭官員的手機已成黑客目標。

烏克蘭國家特別通訊局副局長Victor Zhora，在綫上新聞發布會上指，該國公務員

...

欄名 : 科技新知

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