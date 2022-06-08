日本熱論4天工作 專家籲彈性執行

【本報訊】企業在疫市下重新審視並改革工作模式，近日多間歐美企業宣布實施每周4天工作制，再掀起世界各地討論4天工作制的可行性，日本更有多間企業計劃跟隨改制。

隨着日本政府於5月底提出「經濟財政經營與改革基

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