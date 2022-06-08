日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 行政人員版 2022/06/08 分享： 分享： 【本報訊】企業在疫市下重新審視並改革工作模式，近日多間歐美企業宣布實施每周4天工作制，再掀起世界各地討論4天工作制的可行性，日本更有多間企業計劃跟隨改制。 隨着日本政府於5月底提出「經濟財政經營與改革基 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 2022/06/07 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 2022/06/06 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 2022/06/03 「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 2022/06/02 「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 調查：10大離職原因 員工首重管理質素 2022/06/01 調查：10大離職原因 員工首重管理質素 日本 工作時數