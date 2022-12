人人都可把握黃金救援時間　用AED協助心臟驟停病人

你有否在公眾場合或辦公室內遇到他人因突發性心臟驟停而暈倒?若你能夠及時運用心肺復甦法(CPR)及自動心臟除顫器(AED),爭取黃金救治時間,就有機會提高患者的存活機率¹。香港每年有超過5,000宗心臟驟停個案²,據2015年香港大學醫學院的數據,院外心臟驟停個案(OHCA)的存活率只有1.25%³,即80人當中只有1人可以存活,存活率遠低於亞洲其他發達地區。



心臟驟停的情況並不罕見,有機會發生在任何人身上。如患者未能得到及時救治,他們的存活率將每分鐘下降7%至10%⁴,身體其他器官將因缺氧而受損。



然而,如果心臟驟停人士能夠即時接受急救,則有機會挽救生命。去年6月,丹麥足球員基斯甸艾歷臣於比賽中途因心臟驟停而暈倒,當時隊友和救護人員即時為其施行CPR和使用AED救治,使其不正常心跳的情況恢復正常,最終艾歷臣亦恢復意識,成功撿回一命,更能繼續其職業球員生涯,如今更能為英超球會曼聯甚至丹麥國家隊效力。

▲ 心臟驟停的黃金救治時間只有短短數分鐘,如果沒有進行任何形式的急救,他們的存活率將隨着每分鐘的等待下降7至10%⁴。

香港AED數量不足 難以提升存活率



本港院外心臟驟停個案存活率低的一個重要原因,是意外現場難以找到AED設備。事實上,香港的AED數量遠低於其他發達國家或地區-香港的AED與人口比例為平均每14,000多人使用一部AED⁵,而新加坡的數字為1,187人⁶、日本為1,425人⁷、美國比例則為139人使用一部AED⁸,日本甚至在自動販賣機配置AED,令其更為普及。可見香港AED普及程度與其他發達國家相差甚遠。



突發性心臟驟停存活率一般只有大約5%⁹。但是,如果在心臟驟停人士暈倒後三分鐘內為其提供心肺復蘇術和 AED 電擊,存活率可提高74%¹⁰。香港地少車多,容易出現交通擠塞,一旦出現心臟驟停個案,救護人員不一定能即時趕到現場。如果能夠有更多企業及商戶配備AED,在等待醫護到達之前可讓患者附近的人為其進行適切急救,將大大增加存活率。

▲ 如果更多企業或機構配備AED,大眾就更容易找到AED為有需要人士提供急救。

由此可見,AED不單止是一部急救裝置,更是企業和機構實踐社會責任的體現。本港職場和公共場所需要增加AED的數量,從而建立社區安全網,同時推廣當突發性心臟驟停一旦發作,每分每秒的救援都是關鍵的訊息,鼓勵大眾在面對心臟的突發意外時,你我都應即時利用AED伸出援手。



語音指示助操作 人人都可用AED救命



除了本港AED設備數量不足之外,市民缺乏急救知識及經驗,繼而對施救卻步亦是心臟驟停個案存活率低的一個重要原因,而AED的應用,正正可幫助解決這個問題——簡單易懂的設計適合一般人士使用,不論曾否接受專業訓練,只要跟從語音指示就能進行急救。AED會因應患者情況決定是否需要除顫電擊:一旦遇上有人突然出現心臟驟停,市民可啟動AED,再跟從AED的語音指示操作,進行緊急除顫電擊,為有需要的人士抓緊黃金救治時間。市民亦可參加基本急救課程,於救援人員到場前為傷病者提供簡單急救處理,協助防止其情況惡化、甚至促進復原。

▲ 配合簡單圖解、雙語聲音指令和自動化功能,即使沒有接受急救訓練的人士也可以掌握AED使用方法。

先進AED結合Wi-Fi技術 連接管理平台方便維護



本港供公眾使用的除顫器來自不同廠商,以 LIFEPAK CR2 為例,產品結合cprINSIGHTᵀᴹ技術、Wi-Fi連接和 AED程式管理員等先進技術,使管理人員能夠實時追蹤每部AED的狀態,確保所有機器充分準備好,在關鍵時刻提供拯救生命的快速方法;系統同時亦能將患者資料傳送給急救員和醫院,方便後續救援。



LIFEPAK CR2用法簡單,即使沒有接受過訓練,亦能清楚知道如何使用。使用者只要根據簡單圖解為有需要人士貼上電極,並跟從雙語(英文及廣東話)聲音指令和自動化功能,集中精神處理突發情況。其ClearVoiceᵀᴹ技術能有效偵測背景噪音,讓使用者在嘈雜的環境中仍然能聽到語音提示。LIFEPAK CR2的cprINSIGHTᵀᴹ分析技術會自動偵測使用者有沒有進行CPR,在胸外按壓同時分析心律,配合語音指導,提升施行CPR的表現,幫助使用者增加按壓時間而減少停頓。此外,LIFEPAK CR2亦提供兒童模式,選擇該模式能傳遞較低能量,並為兒童提供合適的CPR指引。



對於負責管理AED系統的人士或機構而言,LIFEPAK CR2所配備的LIFELINKcentralᵀᴹ AED項目管理平台,是整個AED響應系統的核心。每部LIFEPAK CR2連接到Wi-Fi後,會自動透過管理平台提醒管理者任何可能影響設備就緒的情況,例如電量guodi1警報等,有助減少管理多台AED的人力物力,亦能確保AED設備的可靠性。



現時本港已有多間大型機構均備有 LIFEPAK CR2,藉此提升辦公室和公眾地方的緊急救援設備及能力。

▲ LIFEPAK CR2採用分層設計,指引簡潔清晰,讓使用者以最簡單的方式使用AED及進行CPR。

「Do More Than Wait」,社會各界應開展更多合作,以提高市民的救援意識,守護每個寶貴的生命。



了解更多:https://www.stryker.com/content/m/apac/ae/zt/automated-external-defibrillator.html



參考資料:

1. Sawyer et al., (2020). Sudden Cardiac Arrest Survivorship: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. Volume 141, Issue 12, 24, e654-e685

2. Fan KL, Leung LP, Siu YC. Out-of-hospital cardiac arrest in Hong Kong: a territory-wide study. Hong Kong Med J 2017;23:48-53

3. Wong, P.Py., Low, CT., Cai, W. et al. A spatiotemporal data mining study to identify high-risk neighborhoods for out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) incidents. Sci Rep 12, 3509 (2022)

4. Ibrahim, Wanis H. “Recent advances and controversies in adult cardiopulmonary resuscitation.” Postgraduate medical journal vol. 83,984 (2007)

5. Hong Kong Fire Services Dept. (2022) AED Search

6. Resuscitation Academy

7. Tetsuhisa Kitamura et al. Nationwide Public-Access Defibrillation in Japan. N Engl J Med 2010; 362:994-1004 (2010)

8. Elrod JB, Merchant R, Daya M, et alPublic health surveillance of automated external defibrillators in the USA: protocol for the dynamic automated external defibrillator registry studyBMJ Open 2017;7:e014902. doi: 10.1136/bmjopen-2016-014902

9. Mehra R. Global public health problem of sudden cardiac death. Journal of Electrocardiology. 2007;40(6):S118-S122.

10. Valenzuela TD, et al. 2000. Outcomes of Rapid Defibrillation by Security Officers After Cardiac Arrest in Casinos. New England Journal of Medicine. 343:1206-09.



(資料由客戶提供)