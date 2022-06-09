拆解ESG：糧食安全迫在眉睫

上一篇文章
梁永祥 財金 公職 同樣精采 創新方案 創意以問題為本
俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球的糧食價格一直急速上升。今年3月，聯合國糧農組織的食品價格指數一度飊升13%¹至歷史新高水平，指數雖於4月份輕微回落，但仍然處於高位。
糧食生產系統急需改善
俄羅斯與烏克蘭均是農業大國，佔全球小麥出口總量四分之一以上²。戰爭及制裁已導致全球糧食出現危機。況且全球供應鏈仍然到疫情影響，使糧食安全再次成為人們關注的焦點。值得注意的是，即使在戰爭及疫情大流行之前，人類的糧食系統已出現了極大問題。所謂「不患寡而患不均」，根據聯合國糧農組織數據，全球營養不良的人口達8.21億人³，同一時間，卻有三分之一的食物在供應鏈中被白白浪費掉⁴。因此，在聯合國可持續發展目標（SDG）中，便包括了「在2030年消除全球飢餓」這項目標。
隨著全球人口愈來愈多，對糧食的需求也自然有增無減。世界自然基金會在2012年的報告指出，人類在接下來40年中需要生產的糧食，比過去8000年來農業產出的總和還要多⁵。
但要解決糧食危機，方法不僅僅是增加糧食生產那麼簡單，而是要實行對環境更友善的農產方法，因為在全球的二氧化碳排放量中，農業食品系統就佔去了21%⁶。旱災、水災和其他極端天氣事故日益繁生，使我們在生產糧食的時候，必須考慮對環境的影響。好消息是，近年很多投資者也意識到這個問題，並於以下三方面利用資本推動農業革命。
1. 改善糧食種植方式
透過魚菜共生和垂直耕作等新式耕作方法，可以大幅減少化肥的使用量及用水量。而新科技的出現，更有望徹底改變及提升農業的生產力，例如愈來愈多農民以衛星和無人機收集得來的數據，更有效地使用殺蟲劑和化肥份量。這種「精準農業」的做法，有助提高產量，同時減少破壞生態環境。
2. 改善食品的分銷方式
根據聯合國數據，全球在整個生產和配送過程造成的糧食和資源浪費高達16億噸，相當於33億噸二氧化碳。一方面，發展中國家在農業生產中面對較多糧食損失，另一方面，中高收入地區的消費者一般會浪費較多糧食⁷。使我們有必要改變食品的分銷方法，更有效地運送糧食，從而減少浪費。
3. 改善食品創新和開發方式
在由人類造成的溫室氣體排放量中，畜牧業也是一大元兇。畜牧業佔據了全球可用耕地的77%，但僅提供了人類蛋白質的33%、以及10%的卡路里⁸，反映我們的「付出與收入」不成正比。有見及此，近年企業競相開發其他肉類蛋白質的替代品，例如引入植物肉等，並廣受消費者的歡迎。
要解決糧食安全當然並非易事，但由於我們面對的糧食風險日益嚴峻，反而刺激了市面上迸發出眾多創新的解決方案。這些新興的技術及方案不單對人類及環境帶來福祉，對投資者來說，也是一個令人興奮的結構性增長機會。
想了解更多投資機遇，請瀏覽 hk.allianzgi.com/esg
資料來源：
1. 聯合國糧農組織；2022年5月6日
2. 聯合國新聞: 2022年6月2日
3. 聯合國可持續發展目標，飢餓，2020年。
4. 聯合國糧農組織；2011
5. 世界自然基金會；2012年9月25日
6. 聯合國糧農組織；2019
7. 聯合國糧食及農業組織，Food wastage: Key facts and figures，2019年12月
8. Our world in data；2019年11月11日
重要資料
主動管理的投資並不保證可勝過大市表現。環境、社會及管治（ESG）策略透過考慮傳統財務資料以外的因素來選擇或排除證券，可能導致相對投資表現偏離其他策略或廣泛市場基準指數。
本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。但閣下若選擇不尋求專業諮詢，即應考慮是否適合您投資。
投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現，或任何預期、推測或預測並非未來表現的指引。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
Admaster ID: 2223274
（特約）