拆解ESG：糧食安全迫在眉睫

俄羅斯入侵烏克蘭以來,全球的糧食價格一直急速上升。今年3月,聯合國糧農組織的食品價格指數一度飊升13%¹至歷史新高水平,指數雖於4月份輕微回落,但仍然處於高位。



糧食生產系統急需改善



俄羅斯與烏克蘭均是農業大國,佔全球小麥出口總量四分之一以上²。戰爭及制裁已導致全球糧食出現危機。況且全球供應鏈仍然到疫情影響,使糧食安全再次成為人們關注的焦點。值得注意的是,即使在戰爭及疫情大流行之前,人類的糧食系統已出現了極大問題。所謂「不患寡而患不均」,根據聯合國糧農組織數據,全球營養不良的人口達8.21億人³,同一時間,卻有三分之一的食物在供應鏈中被白白浪費掉⁴。因此,在聯合國可持續發展目標(SDG)中,便包括了「在2030年消除全球飢餓」這項目標。

隨著全球人口愈來愈多,對糧食的需求也自然有增無減。世界自然基金會在2012年的報告指出,人類在接下來40年中需要生產的糧食,比過去8000年來農業產出的總和還要多⁵。



但要解決糧食危機,方法不僅僅是增加糧食生產那麼簡單,而是要實行對環境更友善的農產方法,因為在全球的二氧化碳排放量中,農業食品系統就佔去了21%⁶。旱災、水災和其他極端天氣事故日益繁生,使我們在生產糧食的時候,必須考慮對環境的影響。好消息是,近年很多投資者也意識到這個問題,並於以下三方面利用資本推動農業革命。



1. 改善糧食種植方式

透過魚菜共生和垂直耕作等新式耕作方法,可以大幅減少化肥的使用量及用水量。而新科技的出現,更有望徹底改變及提升農業的生產力,例如愈來愈多農民以衛星和無人機收集得來的數據,更有效地使用殺蟲劑和化肥份量。這種「精準農業」的做法,有助提高產量,同時減少破壞生態環境。



2. 改善食品的分銷方式

根據聯合國數據,全球在整個生產和配送過程造成的糧食和資源浪費高達16億噸,相當於33億噸二氧化碳。一方面,發展中國家在農業生產中面對較多糧食損失,另一方面,中高收入地區的消費者一般會浪費較多糧食⁷。使我們有必要改變食品的分銷方法,更有效地運送糧食,從而減少浪費。



3. 改善食品創新和開發方式

在由人類造成的溫室氣體排放量中,畜牧業也是一大元兇。畜牧業佔據了全球可用耕地的77%,但僅提供了人類蛋白質的33%、以及10%的卡路里⁸,反映我們的「付出與收入」不成正比。有見及此,近年企業競相開發其他肉類蛋白質的替代品,例如引入植物肉等,並廣受消費者的歡迎。



要解決糧食安全當然並非易事,但由於我們面對的糧食風險日益嚴峻,反而刺激了市面上迸發出眾多創新的解決方案。這些新興的技術及方案不單對人類及環境帶來福祉,對投資者來說,也是一個令人興奮的結構性增長機會。

