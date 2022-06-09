銅鑼灣金樂大廈地下連閣樓 銀主每呎叫價4萬 地產版 2022/06/09 分享： 分享： 地址：銅鑼灣駱克道275號金樂大廈地下及閣樓 實用面積：1,275平方呎，閣樓450平方呎 叫價：6,900萬元 實用呎價：40,000元 賣點：單位屬銀主盤，連租約，租期至2023 年5月底，目前租金收入19 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬 今日 九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 2022/06/02 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514 2022/06/02 長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514 觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬 2022/06/02 觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬 觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬 2022/05/19 觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬 銀主盤 銅鑼灣