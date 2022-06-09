九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬

地址：九龍灣臨興街21號美羅中心第2期18樓26、27室

面積：26室980平方呎，27室575平方呎

叫價：890萬元

呎價：5,723元

賣點：銀主盤，單位備有裝修及獨立洗手間，物業鄰近港鐵九龍灣站及德福

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