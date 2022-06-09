  • 25°C
香港時間 : 2022609日 (四) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬

地產版 2022/06/09

分享：

分享：

地址：九龍灣臨興街21號美羅中心第2期18樓26、27室

面積：26室980平方呎，27室575平方呎

叫價：890萬元

呎價：5,723元

賣點：銀主盤，單位備有裝修及獨立洗手間，物業鄰近港鐵九龍灣站及德福

...

欄名 : 拍賣行情

最新專欄文章 更多

銅鑼灣金樂大廈地下連閣樓 銀主每呎叫價4萬
今日
銅鑼灣金樂大廈地下連閣樓 銀主每呎叫價4萬
西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬
2022/06/02
西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬
長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514
2022/06/02
長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514
觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬
2022/06/02
觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬
觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬
2022/05/19
觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬
銀主盤 九龍灣 九龍

上一篇文章

銅鑼灣金樂大廈地下連閣樓 銀主每呎叫價4萬

下一篇文章

長遠土地儲備 需求遠高於供應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？