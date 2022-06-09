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都會駅交投持平 820萬入場

地產版 2022/06/09

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樓市受不明朗因素影響，二手交投普通，將軍澳調景嶺站上蓋的都會駅，6月暫錄2宗成交，交投量與上月同期相若，最新實用呎價約1.58萬元。

都會駅5月約錄12宗成交，表現平穩，實用面積平均呎價約1.65萬元，

...

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