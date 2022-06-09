都會駅交投持平 820萬入場 地產版 2022/06/09 分享： 分享： 樓市受不明朗因素影響，二手交投普通，將軍澳調景嶺站上蓋的都會駅，6月暫錄2宗成交，交投量與上月同期相若，最新實用呎價約1.58萬元。 都會駅5月約錄12宗成交，表現平穩，實用面積平均呎價約1.65萬元， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 都會駅2期城中駅8座中層F室（15年樓） 今日 都會駅2期城中駅8座中層F室（15年樓） 都會駅2座低層B室（16年樓） 今日 都會駅2座低層B室（16年樓） 都會駅2期城中駅6座低層B室（15年樓） 今日 都會駅2期城中駅6座低層B室（15年樓） 你可能感興趣 都會駅2期城中駅8座中層F室（15年樓） 今日 01:00 都會駅2期城中駅8座中層F室（15年樓） 都會駅2座低層B室（16年樓） 今日 01:00 都會駅2座低層B室（16年樓） 都會駅2期城中駅6座低層B室（15年樓） 今日 01:00 都會駅2期城中駅6座低層B室（15年樓） 港鐵 將軍澳 都會駅 調景嶺 城中駅