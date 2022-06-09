公關智商，最基本要有常識，由此基礎再建立傳媒、社會、溝通、文化和時間觸覺。但至低限度，要有common sense（常識），即普羅大眾（沒受過專業訓練）都能諗到或理解的知識，否則，好難再講智商。

剛過去的周日，有銀行的網上理財app及櫃員機於中午時份全綫死機，客戶無法登入或提款。全綫死機，不是局部出現故障，至低限度是否應在搶修期間：一、無論責任和禮貌上向市民通知一聲？二、為構成不便致歉一下？在社交平台做以上兩個動作有幾難？

更得意之處是，全綫死機期間，銀行竟在其官方臉書宣傳網上理財app的環球付款功能，「可以輕鬆轉帳至全球逾二百個國家及地區嘅海外戶口」。呢個時候，還叫人用這個死火app，是甚麼玩法？自我攞景還是贈興呢？即使帖文早已排定鋪出時間，負責部門和負責人也得看看周遭形勢，突如其來的全城死機，就應識馬上變陣，尤其是在官方社交媒體，一切都可以控制，先把它hold住根本易過借火。產品在眾人面前壞掉，還會向人宣傳產品嗎？相信隔離屋阿黃師奶都知不合時宜。

Timing很重要，對的內容放在錯的時間，都是錯。例如：我們不會在社會有傷感事件發生後，翌日就普天同慶地大肆宣傳自己機構的周年紀念活動。當年的國泰就很有這種timing sense，猶記二○一一年八月，國泰被圖文並茂地爆出有疑似機師和空姐在機艙內發生性醜聞，該公司本來已計劃在九月推出全球廣告宣傳項目，口號叫「Meet the team who go the extra mile to make you feel special」，惟性醜聞爆出，這樣的「go the extra mile」或會引起不必要的聯想和嘲笑，於是廣告的global launch馬上叫停。當年的大企業，處理事情有板有眼有紋有路有sense，現在看見一些大企業的低級技術性公關災難，常識已變不尋常，有時不禁問句：Where has all the common sense gone？