貨幣環境趨鬆 內銀機遇責任俱增

在內地經濟中，銀行業是舉足輕重的一個組成部分，銀行業的增長速度多年來始終領先整體經濟增速，佔GDP比重從2014年的203%，至2022年第一季增至253%；因此，在新冠疫情爆發後，銀行業在引導流動性和刺激經濟方面，也承擔着更多責任。

收入規模擴大 資產質量改善

在較為寬鬆的貨幣環境下，內地銀行資產增長從2021年的按年8.6%，到今年3月增至按年9.6%。收入規模擴大是一個令人鼓舞的迹象，但從資產結構來看，政府相關的資產增速更快，家庭相關資產增速則出現放緩。這源於消費信心疲弱，以及房地產業低迷，導致人民更傾向於增加預防性儲蓄（precautionary saving）。

另外，銀行的資產質素有所改善、貸款核銷和撥備減少，也一定程度上支持了盈利能力。資產質量方面，2022年第一季有償還壓力的貸款比例（即不良貸款和關注類貸款的總和）從2020年的4.41%下降至3.97%，因此總貸款核銷和撥備率也從2020年的1.47%，下降至今年第一季的1.15%（圖一），對於銀行的利潤增長產生積極作用。

資產加快增長 惟淨息差降

盡管如此，銀行還是面臨着一系列的挑戰。中國銀行業需要繼續在自身利潤和為企業降低融資成本之間作出取捨，銀行淨息差（NIM）從2020年的2.1%，下降到今年第一季的2.04%，同期人民幣貸款利率從5.03%下降至4.65%（圖二）；較為寬鬆的貨幣政策可能會進一步擠壓淨息差。

在低利率環境下，非利息收入通常會作為銀行的一個緩衝。不過，當局早前推出措施，降低金融仲介成本和銀行收費，導致銀行的非利息收入比例，從2020年的21%下降至2021年的19.8%。雖然銀行卡交易量有所回升，但相關收入仍然連續兩年出現下降；而且，盡管有效稅率降低，但由於工資成本上升，以及金融科技投資的迫切需求，銀行業的成本收入比從2020年的31.2%，到2021年上升至32.1%。

疫情爆發後，銀行業也承擔着支援經濟的任務，與自身盈利能力之間的權衡也會變得愈來愈明顯。利率下降會持續為銀行盈利帶來下行壓力，但在貨幣政策刺激和相關信貸增長的推動下，銀行的資產增速應該會有所加快。

▲ 利率下降將持續為內地銀行盈利帶來下行壓力，但在貨幣政策刺激和相關信貸增長推動下，銀行資產增速應會加快。（中通社資料圖片）