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2立會新丁聘同一顧問 收費海鮮價

政治版 2022/06/09

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今屆立法會會期已開始半年，不少議員都已聘請顧問服務打點工作，例如提供意見和撰文。可是，顧問公司向不同議員提供類似服務，報價卻可能出現海鮮價。

根據陸續出爐的議員營運開支，兩名份屬新丁的選委界議員吳傑莊和

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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