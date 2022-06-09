2立會新丁聘同一顧問 收費海鮮價 政治版 2022/06/09 分享： 分享： 今屆立法會會期已開始半年，不少議員都已聘請顧問服務打點工作，例如提供意見和撰文。可是，顧問公司向不同議員提供類似服務，報價卻可能出現海鮮價。 根據陸續出爐的議員營運開支，兩名份屬新丁的選委界議員吳傑莊和 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 4立會新丁「結盟」 政策議題分工 2022/06/08 4立會新丁「結盟」 政策議題分工 港大法律系3同窗 30年後議會相聚 2022/06/07 港大法律系3同窗 30年後議會相聚 妻組「女團」慈善演唱 李家超：常捧場 2022/06/06 妻組「女團」慈善演唱 李家超：常捧場 沙頭角「解禁」 林鄭讚鄧炳強事不避難 2022/06/04 沙頭角「解禁」 林鄭讚鄧炳強事不避難 國安署：無在內地招警員來港 2022/06/03 國安署：無在內地招警員來港 政治 立法會 服務 強積金 工聯會 政府政策 陸頌雄