混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 行政人員版 2022/06/09 分享： 分享： 【本報訊】混合工作模式成為新冠疫情下的新常態，但網絡安全公司Tessian卻發現，由於員工在混合工作新模式下，需要頻繁地切換地點工作，又要兼顧視像和現場會議，令員工容易分心和疲勞，結果更易在網絡安全上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 2022/06/08 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 2022/06/07 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 2022/06/06 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 2022/06/03 「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 2022/06/02 「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 職場文化 職業生涯 商業 疫情 壓力