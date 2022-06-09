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混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓

行政人員版 2022/06/09

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【本報訊】混合工作模式成為新冠疫情下的新常態，但網絡安全公司Tessian卻發現，由於員工在混合工作新模式下，需要頻繁地切換地點工作，又要兼顧視像和現場會議，令員工容易分心和疲勞，結果更易在網絡安全上

...

欄名 : Good Job Insight

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