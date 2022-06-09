迪士尼網店6.14登陸港 購物平台商品逾千款 工商版 2022/06/09 分享： 分享： 迪士尼網上旗艦商店shopDisney將於6月14日登陸香港，集合迪士尼、彼思（Pixar）、星球大戰和Marvel等人物故事系列，該購物平台將提供超過1,000款官方商品。 首批精選商品將於6月14日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 商場消費優惠迎父親節 冀刺激人流商戶收入 今日 商場消費優惠迎父親節 冀刺激人流商戶收入 V city感謝周 優惠產品低至1元 2022/05/25 V city感謝周 優惠產品低至1元 Blue Bottle夥MaskOn 推限定口罩 2022/05/25 Blue Bottle夥MaskOn 推限定口罩 麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E 2022/05/17 麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E 英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒打造NFT HertzCity 2022/05/17 英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒打造NFT HertzCity 商業 商業營銷 香港 產品 迪士尼樂園 玩具 Disney Marvel 星球大戰