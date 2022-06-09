商場消費優惠迎父親節 冀刺激人流商戶收入 工商版 2022/06/09 分享： 分享： 本地疫情持續緩和，刺激消費市道，各行業皆期待6月中的父親節，盼比5月母親節表現更好。有商場已準備推出飲食及購物消費優惠，藉以刺激人流與商戶收入。 新鴻基地產旗下荃灣廣場於6月提供多項父親節餐飲及購物優惠 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 迪士尼網店6.14登陸港 購物平台商品逾千款 今日 迪士尼網店6.14登陸港 購物平台商品逾千款 V city感謝周 優惠產品低至1元 2022/05/25 V city感謝周 優惠產品低至1元 Blue Bottle夥MaskOn 推限定口罩 2022/05/25 Blue Bottle夥MaskOn 推限定口罩 麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E 2022/05/17 麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E 英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒打造NFT HertzCity 2022/05/17 英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒打造NFT HertzCity 商業 商業營銷 疫情 美食 餐飲 商場 母親節 父親節