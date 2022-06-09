商場消費優惠迎父親節 冀刺激人流商戶收入

本地疫情持續緩和，刺激消費市道，各行業皆期待6月中的父親節，盼比5月母親節表現更好。有商場已準備推出飲食及購物消費優惠，藉以刺激人流與商戶收入。

新鴻基地產旗下荃灣廣場於6月提供多項父親節餐飲及購物優惠

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