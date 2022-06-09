E3實體遊戲展 主辦商：明年擬復辦

疫情持續令各大展覽停辦或轉至綫上進行，E3遊戲展亦不例外，於今年全面取消活動。據外媒Engadget報道，E3主辦商ESA透露，明年計劃復辦實體及綫上活動。

ESA主席兼行政總裁Stan Pierre-

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