E3實體遊戲展 主辦商：明年擬復辦 行政人員版 2022/06/09 分享： 分享： 疫情持續令各大展覽停辦或轉至綫上進行，E3遊戲展亦不例外，於今年全面取消活動。據外媒Engadget報道，E3主辦商ESA透露，明年計劃復辦實體及綫上活動。 ESA主席兼行政總裁Stan Pierre- ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 遊戲工作室夥Snap 開發Bitmoji舞蹈遊戲 今日 遊戲工作室夥Snap 開發Bitmoji舞蹈遊戲 烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 2022/06/08 烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 2022/06/08 StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 ExpressVPN 將移除印度伺服器 2022/06/07 ExpressVPN 將移除印度伺服器 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 2022/06/07 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 科技行業 科技軟件 科技硬件 疫情 展覽 遊戲 商業