遊戲工作室夥Snap 開發Bitmoji舞蹈遊戲 行政人員版 2022/06/09 分享： 分享： 社交通訊軟件Snapchat除了閱後即焚功能大受歡迎外，亦有推出Bitmoji讓用戶客製化卡通頭像。5年前，Bitmoji加入了Snap大家庭。遊戲工作室HiDef宣布，正與Snapchat母企 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 E3實體遊戲展 主辦商：明年擬復辦 今日 E3實體遊戲展 主辦商：明年擬復辦 烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 2022/06/08 烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 2022/06/08 StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 ExpressVPN 將移除印度伺服器 2022/06/07 ExpressVPN 將移除印度伺服器 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 2022/06/07 母企Discord帳戶 無聊猿：Web 3不適用 商業 遊戲 軟件 AR 音樂 舞蹈 Snapchat 科技行業 科技軟件 科技硬件