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遊戲工作室夥Snap 開發Bitmoji舞蹈遊戲

行政人員版 2022/06/09

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社交通訊軟件Snapchat除了閱後即焚功能大受歡迎外，亦有推出Bitmoji讓用戶客製化卡通頭像。5年前，Bitmoji加入了Snap大家庭。遊戲工作室HiDef宣布，正與Snapchat母企

...

欄名 : 科技新知

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