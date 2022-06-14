全球不少企業已經把推動可持續發展定為未來的業務方向之一，蘇黎世保險集團（下稱「蘇黎世」）亦不例外。作為一家環球企業，蘇黎世希望為世界帶來正面影響，創建更美好的未來。保險保障無疑為客戶帶來安心，妥善的理賠亦能給予客戶財務支援，助他們更積極計劃未來。然而，保險本身的概念就是為了管理風險，與其在不幸事情發生後給予賠償，倒不如為客戶及早預防風險，減少社會整體的損失，才能促進一個可持續發展的社會。

多角度評估及管理災害風險

全球氣候變化引發環境和社會各種問題，令企業更加主動關注各種危機對營運的潛在影響。對於企業來說，精準的風險管理不但更有效降低保險成本，長遠來說可令業務及所身處的社會實踐可持續發展目標，而有關風險管理的分析和報告，亦可滿足監管機構對環境、社會及管治（ESG）及氣候相關財務披露的要求。有見及此，蘇黎世領先一步，運用了自身保險的經驗和數據優勢，成立了Zurich Resilience Solutions（下稱「ZRS」），為全球的企業客戶提供風險管理諮詢服務，務求減低企業營運風險，鞏固業務的可持續發展方向。

多年來，蘇黎世為企業客戶處理過無數賠償，深知只要預早加以管理和防範，某些風險實在可以減至最少，故此ZRS的風險工程師及顧問會聯同核保甚至理賠的部門，為企業詳細分析其業務可能面對的風險，訂立妥善的風險預防方案並提供專業指引，以減少財產甚至人命損失。

ZRS在評估全球氣候變化風險時，會從其暴露度、危害度、控制能力和引發事件入手，評估的風險範圍包括暴雨、水災、風災、山火、熱浪、旱災、冰雹及雷暴等。這些可怕的天災不時帶來看似無法避免的人命和財產損失，但事實上，我們已經有足夠的經驗和數據，去為整個社會減少這些不必要的傷害，所需要的就是提前計劃，請專家作出適當的風險評估及制定預防方案。

港澳風險管理需求殷切

在香港，地產界對於氣候變化風險評估的需求相對較高，地產企業不時要就建設工程尋求風險管理顧問協助，蘇黎世的經驗正好為他們提供保險以外的諮詢增值服務。再者，香港金融監管機構愈來愈重視綠色金融發展，當中要求不同行業的上市公司須在2025年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議框架，滙報與氣候變化相關的公司資料，由此可預期香港的氣候變化風險顧問市場未來將會擴展，而蘇黎世已經捷足先登，ZRS已準備好與更多香港以至亞太區的企業合作，從制定計劃、執行政策到公布相關資料，全方位滿足越趨嚴謹的可持續發展監管準則。

在澳門，颱風不時導致水災及大停電，而當地某企業深明這些風險的存在，知道一旦發生天災不單影響業務營運，更可能為當地人民帶來嚴重影響。故此，ZRS應邀為這家澳門企業評估其現有物業在不同氣候情景下會面臨的氣候變化風險，就地理環境、樓層數目、樓層使用情況等作出分析，協助公司制定業務中有關應對氣候變化的長期策略和風險規避計劃，同時亦能應付監管機構的潛在披露要求。

蘇黎世關心世界各國的可持續發展進度，致力協助客戶推動業務達至可持續發展目標。蘇黎世深信，保險企業的價值除了是給予客戶保障，也能夠發揮自身長處，以超前部署的思維，與客戶一同從根源着手訂立可持續發展方向，降低營運風險，承擔更多環境和社會的責任。

（特約）