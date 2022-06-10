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中環大館新成員 西班牙高級餐廳AGORA

副刊版 2022/06/10

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疫情反反覆覆，似乎並沒有影響大家飲飽食醉的興致。中環大館最近相繼有新餐廳登場，其中一間是高級西班牙餐廳AGORA，打造一系列創新的西班牙菜，讓食客在過百年的古迹裏細味賣相精緻的西班牙盛宴。

在古拉丁語中

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欄名 : Food

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