中環大館新成員 西班牙高級餐廳AGORA 副刊版 2022/06/10 分享： 分享： 疫情反反覆覆，似乎並沒有影響大家飲飽食醉的興致。中環大館最近相繼有新餐廳登場，其中一間是高級西班牙餐廳AGORA，打造一系列創新的西班牙菜，讓食客在過百年的古迹裏細味賣相精緻的西班牙盛宴。 在古拉丁語中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮2星中菜館營致會館 推全新粵菜餐單 今日 米芝蓮2星中菜館營致會館 推全新粵菜餐單 Heimat重新定義德國菜 2022/06/03 Heimat重新定義德國菜 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 2022/04/29 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 2022/04/29 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 2022/04/22 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 設計 餐廳 美食 餐飲 中環 菜式 甜品 海鮮 蝦 牛肉