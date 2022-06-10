米芝蓮2星中菜館營致會館 推全新粵菜餐單

挾着4年蟬聯米芝蓮2星榮譽的營致會館，主打精緻粵菜，由行政總廚蕭顯志師傅掌舵。他憑藉超過40年的粵菜入廚經驗，不斷鑽研廚藝，採用頂級食材之餘，也嘗試以不同烹調手法演繹，經過多個月的籌備，近來有30多款

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