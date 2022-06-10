米芝蓮2星中菜館營致會館 推全新粵菜餐單 副刊版 2022/06/10 分享： 分享： 挾着4年蟬聯米芝蓮2星榮譽的營致會館，主打精緻粵菜，由行政總廚蕭顯志師傅掌舵。他憑藉超過40年的粵菜入廚經驗，不斷鑽研廚藝，採用頂級食材之餘，也嘗試以不同烹調手法演繹，經過多個月的籌備，近來有30多款 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 中環大館新成員 西班牙高級餐廳AGORA 今日 中環大館新成員 西班牙高級餐廳AGORA Heimat重新定義德國菜 2022/06/03 Heimat重新定義德國菜 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 2022/04/29 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 2022/04/29 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 2022/04/22 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 米芝蓮