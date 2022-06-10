瑰麗酒店 HOLT'S CAFE 推出全新「環球美食」周日早午餐 副刊版 2022/06/10 分享： 分享： 香港瑰麗酒店HOLT'S CAFE由即日至7月推出「環球美食」周日早午餐（$598/位），由泰籍女廚師Piyawan Ketkaew製作多款泰國風味美食，她曾於曼谷瑰麗酒店工作，今次特別炮製多款精緻豪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : News 最新專欄文章 更多 瑞典仲夏節慶典2022 2022/06/08 瑞典仲夏節慶典2022 3D電腦動畫入門課程 2022/06/07 3D電腦動畫入門課程 KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 2022/06/06 KFC 聯乘Pizza Hut 推出蒜蓉包爆脆雞 書出愛心網上義賣 2022/06/06 書出愛心網上義賣 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝 2022/06/03 Gusteau's X The Balvenie 推出父親節 Whisky Food Pairing 套裝