瑰麗酒店 HOLT'S CAFE 推出全新「環球美食」周日早午餐

香港瑰麗酒店HOLT'S CAFE由即日至7月推出「環球美食」周日早午餐（$598/位），由泰籍女廚師Piyawan Ketkaew製作多款泰國風味美食，她曾於曼谷瑰麗酒店工作，今次特別炮製多款精緻豪

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