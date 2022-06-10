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Lily Collins兩生花CARTIER

副刊版 2022/06/10

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隨着疫情緩和，市道復甦，不少品牌都對這個報復式消費期虎視眈眈，就好像珠寶品牌CARTIER也嚴陣以待，率先在香港６月推出Clash de Cartier系列全新珠寶作品，更請來主演NETFLIX劇集《

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欄名 : Jewelry

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