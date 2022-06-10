Lily Collins兩生花CARTIER 副刊版 2022/06/10 分享： 分享： 隨着疫情緩和，市道復甦，不少品牌都對這個報復式消費期虎視眈眈，就好像珠寶品牌CARTIER也嚴陣以待，率先在香港６月推出Clash de Cartier系列全新珠寶作品，更請來主演NETFLIX劇集《 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 ZNS新來到寶 2022/06/03 ZNS新來到寶 療癒的力量 QEELIN 2022/05/27 療癒的力量 QEELIN Tiffany & Co.繁花盛放 2022/05/27 Tiffany & Co.繁花盛放 白房子下的地中海美學 BVLGARI X CASABLANCA 2022/04/29 白房子下的地中海美學 BVLGARI X CASABLANCA 再世柯德莉夏萍Cartier 2022/04/22 再世柯德莉夏萍Cartier 品牌 設計 電影 廣告 珠寶 Cartier Netflix