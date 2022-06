梁永祥 財金 公職 同樣精采 創新方案 創意以問題為本

▲ 梁永祥博士 - 梁博士為梧桐國際發展公司主席,曾歷任各大銀行及金融機構要職,並獲委任多項公職,包括香港創意藝術中心、僱員再培訓局、香港舞蹈團、法律援助服務局、香港演藝學院、地產代理監管局、「劏房」租務管制研究工作小組等非政府機構的主席。

縱橫銀行財務界近半個世紀,作為梧桐國際(00613)主席的梁永祥博士,今次不談財務管理、貸款或租務,卻分享了他對創意的體會;作為公職「多面手」,他也別有一番心得。

工作上,很多人都怕遇上難題,梁博士卻看作是機遇。「我的創意是以問題為本(Problem-based)的,若找到問題的解決方案,便是機會。」梁博士一語道破其無限創意之源。他認為,這些創意都是每個人事業進階或職涯提升的成功鑰匙:「針對市場需要,若行業參與者憑創意找到了解決方案,而競爭對手還未找到的話,他便會先勝半仗;若下屬以創意構思解決了連上司也解決不了的,便會獲擢升;若同事沒有提出,而只有你提出,老闆會對你另眼相看,便有機會升職、加薪。」因此,他鼓勵大家不要怕遇問題,因能夠找到問題,便有機會,只視乎你怎解決。

不過,梁博士提醒,不要「為創新而創新」,創新一定要「落地」:「要發現到有甚麼問題或痛點,作針對性解決,你的創意才算落地。」約25年前,他首創Cash Dollar消費回贈計劃,當年信用卡客戶仍須到指定地點,以消費積分換禮品,故銀行既須另印製禮品目錄,又要負擔郵費;客戶也須到排隊換領,有時更會因目錄過時、禮品換罄而失望,令一個原意是取悅及回饋客户的計劃, 造成了反效果。

▲ 銀行財務界翹楚梁永祥博士對創意別具心得,筆者(Grace Tse,左)作為創意創業會會長更有共鳴。

Cash Dollar 化整為零

為要解決處理投訴及負擔行政成本這兩大銀行「痛點」,梁博士率先與特約商戶合作,讓客戶到商戶消費,可用Cash Dollar當現金使用,實行化整為零,令銀行、客戶都「無痛」之餘,還創造了一個全新的客戶忠誠度回饋計劃,此後Cash Dollar亦力久不衰,一直沿用至今。「卡王」美譽,梁博士當之無愧。

梁博士又以另一例子電子支票說明。2011年當他出任銀行總經理時,銀行每天處理20萬張支票,即使每張支票的行政成本僅幾元,每年成本也相當驚人。他遂想到透過嚴密的電子證書,用加密方法,用電郵傳送電子支票,由發支票者與收支票者直接通過結算公司結算,全電子化,對支票戶口客户與銀行都兩利,皆大歡喜。以上創意,梁博士似是手到拿來,也說得輕鬆:「我在行,熟悉行業運作及市場動向而已。」不過,這位老行尊一再強調要以問題為本:「有些所謂的創意,即使科技值101分,若不能解決任何痛點,便是沒用的創意,故說愈是基於問題的創意,就愈能成為成功解決問題的方案。」

曾跨界從事傳統與虛擬的金融機構,梁博士對兩者有甚麼評價 ? 他認為虛擬銀行是採用新的及不昂貴的服務渠道去做傳統的銀行業務,虛擬銀行因此適宜創新渠道,利用科技簡化手續和盡量利用成本優勢。傳統銀行面對虛擬銀行的競爭,亦需要多方面改善創意和服務。他相信在兩方良性競爭下,銀行客戶一定會從中得益。他不忘指出,本港私隱保障對銀行進行金融科技改革是一大掣肘,若不能有效利用客戶數據或資料,始終會窒礙金融科技的發展。

▲ 在銀行任職期間,梁博士革新了信用卡客戶回饋計劃,此舉改變了整個行業,「卡王」美譽當之無愧。

抱同理心 說之以理

由於身兼多項公職,梁博士涉足教育、文化、體育、法律、科技、房屋、地產、社福等多個截然不同的範疇,各利益團體各自有他們的關注,但他並不「在行」,怎樣勝任?他自謙是個Generalist(通才),雖然不是各行業的專業人士,但有同理心,只須認清持份者是誰,並用同理心去揣摩他們的關注點,對他們上心的事情加以處理,便可向他們圓滿交代,認同及支持就垂手可得了。例如在劏房租管問題上,基層住戶與劏房業主之間的利益衝突便十分尖銳,梁博士唯有曉之以理,以一個中間落墨的方案把對立面減到最低,造就了一個可行的方案。

梁博士認為,無論是商或政界,領袖都需要與持份者多接觸,保持溝通,並以同理心贏取信任,長遠才能贏得支持,領導力才得彰顯。

【後記】遇上逆境 盡快離開

梁博士談對創意的體會,我作為創意創業會現屆會長,更覺獲益良多。莫以為梁博士事業發展看似一帆風順,其實他也曾受挫折。「如果遇上逆境,除了不要失去信心外,首要是要盡快離開它:如果與老闆價值觀不同,我情願辭職也不會勉強自己讓負面情緒影響健康;遇有教而不善的下屬,我情願與他和平分手,也不希望弄出更嚴重的合規或業績問題。」

當然,受挫可能還有其他原因。梁博士引述著名高爾夫球教練Martin Hall的說話:If you keep doing what you've been doing, you'll keep getting what you've been getting,意指若你一直沿用過去的做法,不肯改變,你只會繼續得到舊結果,毫無改善。因此,雖然改變未必一定成功,但不改就一定不會改善問題,甚至會令問題變得更棘手。