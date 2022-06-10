不眠不休絕對應是年輕人專利，一把年紀在沒有選擇下「通頂」，身體只會大聲吶喊：「唔好咁玩我！」

一年一度的ASCO全球癌症大會，在芝加哥舉行，過去兩年都在網上虛擬進行，今年實體重開，超過三萬人現場參與，當地跟本地時差十三小時，他們的朝九晚五便是香港晚上十時到早上六時，精神肉體同時受苦。

肺癌治療也有不少新發展，針對EGFR exon 20有新藥面世，成績不錯；對付MET exon 14 skipping再添新藥；而治療KRAS G12C基因突變引起之局部晚期或轉移型非小細胞肺癌的標靶藥物，亦較去年開發的更勝一籌，對付轉移成績更佳。這些話對普羅大眾來說，可能聽得一頭霧水，但對病人和醫生卻是弦外之音，為患者帶來生存希望。

可惜，醫生不能在實地參與討論，當各地專家實體雲集，只有醫生和其他中國專家在平面視屏出現，他們會禮貌地打招呼問問香港、上海情況可好嗎，隨後便熱烈地激論新發現、新知識，把視屏影像冷落一旁，醫生耗九牛二虎之力，才能找到虛位加入一句半句意見，這種Hybrid（混合）式會議對虛擬參加者極不利。

世界主要國家已接受與冠毒共存的現實，並科學性地從疫苗和有限度隔離作工具，讓人民回復正常生活，可惜香港仍以疫情未能「完全」受控為由而拒絕開放，要知道，人類從未能「完全」控制病毒。

一面要做國際都會，一面要封關自守，人民何去何從？