這兩年的疫情，令全球各行各業元氣大傷。這段時期，做領袖的，無論真心與否，至少在姿態上要與民眾共度難關。例如，在疫情嚴峻時期，Columbia Sportswear主席兼CEO Timothy Boyle宣布，自動減薪至一萬美元，騰出資源維持員工薪酬水平。Marriott主席兼CEO Arne M. Sorenson則在二○二○年不領薪酬，其高層團隊亦自願減薪五成。其他企業如Delta、Disney、Gap等，亦有類似減薪行動。

加薪誰不喜歡？但身為領袖，必須展現肯擔當的態度。當時《哈佛商業評論》曾提醒做領袖的，在社會仍然困難重重的時刻，應該如何？一、身為最高領袖，應自動自覺作最大比例的減薪。（可謂一針見血。）二、在最嚴峻的危機當中，應以「人性」考慮去帶領團隊。

甚麼是欠缺的「人性」智慧的領袖？在看見社會仍然因疫情傷痕纍纍的時候，宣布領袖／高層加薪，並強調有理有據這樣做。那說明甚麼呢？一、在困難時間，仍然只以自己的福利為最優先考慮，沒有共度艱苦的承擔；二、不知或不理這樣的提出完全是wrong timing（錯得交關的時間）；三、在艱難時期，若企業領袖／高層仍要強行加薪，向公眾宣布後必引起公憤，必為自己服務的機構帶來非常負面的形象，那說明這班人沒有common sense、沒有面向公眾的智商，亦沒有為到大局着想，商業世界若有這樣質素的人物，老早下台。

不是說領袖和高層不能加薪，但都要有點智慧去判斷甚麼是好時機、甚麼是壞時機。Timing很重要，元氣還未復元，豈能輕舉妄動？又，二○二一年疫情肆虐全球期間，《福布斯》亦曾提醒領袖，提出加薪最差的時間，乃當閣下的「Track Record Says No」（往績有目共睹最唔掂之際），這樣還提出加薪，會否汗顏？