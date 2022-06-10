Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶

夏日到臨，悠然愜意的下午茶讓大家一掃悶熱心情。香港W酒店KITCHEN餐廳首次聯乘英國高級飲料品牌The London Essence Co.，合作推出「粉紅夏沫」下午茶（$618/兩位，另加一），除

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