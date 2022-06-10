Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 副刊版 2022/06/10 分享： 分享： 夏日到臨，悠然愜意的下午茶讓大家一掃悶熱心情。香港W酒店KITCHEN餐廳首次聯乘英國高級飲料品牌The London Essence Co.，合作推出「粉紅夏沫」下午茶（$618/兩位，另加一），除 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 新派點心專門店 推出環球Fusion點心 2022/06/08 新派點心專門店 推出環球Fusion點心 帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 2022/06/06 帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 2022/06/03 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 2022/06/03 瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 2022/06/01 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 英國 品牌 酒店 餐廳 尖沙咀 魚 蛋 甜品 蛋糕 蝦