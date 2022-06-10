認清形勢 推動香港向前走

今年是香港回歸25年，別具意義。在這重要的歷史時刻，香港更要認清自身及國際形勢，以應對世界百年未有的大變局，讓香港有更美好的前景，讓「一國兩制」行穩致遠。

過去四分之一世紀，「一國兩制」大致成功落實，但是近年的確經歷了一些衝擊，例如2014年的違法佔中、2019年的黑暴、立法會變得愈來愈民粹暴力等等，猶幸中央政府堅定不移地維護「一國兩制」，接連為香港立下《港區國安法》及完善選舉制度，首先保障了公安秩序及政治安全。

3場重要選舉 體現愛國者治港

在完善選舉制度下，香港順利舉行了3場重要選舉，分別是選舉委員會選舉、立法會換屆選舉及行政長官選舉。這3場選舉的最大意義，在於體現了「愛國者治港」，即要真誠擁護《基本法》及效忠香港特別行政區的人士，才可加入管治班子，反中亂港者不會有機會，這對香港的長遠穩定而言，是非常重要的。

此外，第7屆立法會自2022年1月開始運作，至今已半年，過往充斥拉布、肢體衝擊、不停流會、一片混亂的立法會已不復見，新上任的90位立法會議員來自不同專業及界別，大大提高了立法會的專業及議政水平，他們認真審議法案及特區政府財政開支，讓立法會回復到理性有效率的軌道上。

截至周三（8日），特區政府已向立法會提交了13個法案，其中4個法案獲得通過，包括《2022年撥款條例草案》、《2022年收入（稅務寬免）條例草案》、《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》，以及剛在昨日通過的《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，效率比以往反對派瘋狂拉布的時代快得多。

在這基礎上，行政主導得以彰顯，特區政府才有空間及能力處理一些長年累積的老大難問題，例如增加土地房屋供應、放寬海外醫生註冊、強積金對冲等等。

彰顯行政主導 處理長年問題

我擔任主席的「研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會」分別在5月20日及23日召開了兩次會議，完成相關建議及法律文書的的審議工作。

隨後，我主持5月27日人事編制小組委員會，即日完成審議「第六屆特區政府的政府架構重組建議」，涉及開設3個非公務員副司長職位、兩個非公務員局長職位、兩個非公務員副局長職位、27個公務員首長級常額職位、4個公務員首長級編外職位，以及修訂並重新分配受架構重組安排影響的各局編制內部分首長級職位的某些職務和職責。

這些工作都為新一屆特區政府打好了根基，是香港邁向良政善治，能全力發展經濟、改善民生的契機。

國際形勢方面，我們的確是要面對百年未見的大變局。中國已經晉身全球第二大經濟體，亦是全球最大的貿易體。因為新冠肺炎疫情及俄烏戰事引起的全球供應鏈危機，中國作為世界工廠所生產的產品及物資供應便更加重要。

與此同時，中國急速崛起惹來以美國為首的西方國家的忌憚，他們不單要圍堵中國，有些政客更妄想要與中國經濟脫鈎。雖然很多經濟學家表示這樣對全球發展有害無益，但是很明顯，以美國為首的西方國家正在推動逆全球化（Deglobalization），這趨勢對對中國及香港的發展都會有深遠的影響。

逆全球化 認清一國兩制優勢

在這關鍵時刻，香港更要認清自身在「一國兩制」下有何優勢，得以推動香港繼續向前走。我認為香港作為全中國最開放最國際化的城市，有非常良好的法治基礎及牢固的普通法根基，是讓「一國兩制」走下去的最大優勢。而隨着特區政府推進西九文化區、啟德體育園及北部都會區發展策略等發展項目，香港的未來是充滿活力的。

正如國務院總理李克強在5月30日於北京中南海接見候任行政長官李家超時所說，香港要「充分發揮傳統優勢，提高綜合競爭力，鞏固提升國際金融、航運、貿易3大中心地位，加快打造國際創新科技中心」，「結合國家所需，發揮香港所長，全力推動香港更好融合國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定」，便能「讓香港市民過上更加幸福美好的生活」。

▲ 國務院總理李克強（右）於上月接見候任行政長官李家超（左），提及香港要充分發揮傳統優勢，提高綜合競爭力，讓香港市民過上更加幸福美好的生活。（政府新聞處圖片）