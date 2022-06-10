布林肯揭示的美國對華戰略

美國國務卿布林肯上月底發表了一篇關於對華政策的長篇演說，再加上近日美國外交事務上動作多多，我們大可以更準確地判斷美國對華的策略。

演說中確認，美國相信中國是唯一有實力與她抗衡的競爭對手，而且美國政府認為，中國正在意圖改變美國戰後所建立的國際秩序，不能不認真對付。這種說法有大半是對的：中國國力上升，正處於盛世，而美國則內外交困，處於亂世衰落期，中國確是最有實力挑戰美國的國家；但中國是否要重塑世界秩序？是，也不完全是。中國一直反對干預其他國家的內政，美國則動輒便假託一些價值觀，要別國跟從，別人不肯，則將其政府顛覆掉，或甚至派兵入侵，到底是誰在意圖改變世界秩序？

華遵國際規則 美卻連連敗退

中國是聯合國、世貿、世衞等等組織的成員國，這些組織的規則，美國的確參與過建設，中國不但遵守這些規則，而且大獲成功，反而美國連連敗退，以致在聯合國的投票中常輸得一塌糊塗。世衞不肯被美國左右，搞得美國不肯交會費；世貿組織對美國發起的貿易戰不以為然，美國便千方百計癱瘓其仲裁機制，到底誰在不遵守國際規則？

中國搞一帶一路，幫助很多國家基建，又願意向很多國家提供信貸，這些的確會改變世界秩序，使世界更好，所以美國說中國意圖改變世界，也不算完全錯，只是眼紅症比較嚴重而已。

美國不斷針對中國，其理論基礎是中國構成了對美國以及不少國家的安全威脅。這種理由實在十分可笑，中國數十年來未發動過任何戰爭，除了聯合國維和部隊外，未有向外國派遣過駐軍；反觀美國連年發動戰爭，在中東及北非狂轟濫炸，阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞都被弄得民不聊生，怎麼還敢說中國威脅別國安全？我近年有點搞不懂美國政府的行為，自己醉心於打仗，卻反指沒有打過仗的中國是和平威脅，其大腦是否患上思覺失調症？

但細想一下，臉皮厚厚的賊喊捉賊，倒可能是其戰略的一個重要組成部分。美國一名印裔學者杜如松（Rush Doshi）早已著書立說，建議美國政府要採用低成本的不對稱戰術，不斷挖中國的牆腳，其靈感大有可能來自見到中國用成本甚低的高超音速中程彈道導彈，便足以把價值上百億美元的航母廢掉武功。具體而言，美國可怎麼做？

傳媒抹黑中國 麻痹西方人民

最本小利大的方法，便是利用西方傳媒抹黑中國。去年美國國會通過撥款15億美元，分5年用，竟是用以獎勵支持抹黑中國之用。在新疆與香港問題上散布假新聞及偏頗報道，我們早已領教過，中國做慣實事，不善打宣傳戰，是頗吃虧的。

這種宣傳戰在世界範圍內未必有效，但在佔了世界人口八分一的西方，卻頗能起到洗腦作用。這些國家心理上一直害怕西方國家在走下坡，中國崛起這一事實很易挑戰她們的優越感，對中國負面的說法可補償這些國家人民的心靈創傷，所以抹黑新聞有無根據也會被受落；但長遠而言，這種宣傳只會麻痹美西方人民，使他們看不清世界，判斷錯誤，並無好處。

另一種戰略是拉幫結派，集中火力破壞其他國家與中國的關係。美國推動過包括澳洲、英國與美國等英語國家的AUKUS，但大英帝國面臨分裂，失去北愛及蘇格蘭，自身難保，澳洲的笨蛋總理競選連任失敗，此組織還能發揮多少功效存疑；美國也弄出過包含印度、澳洲、日本與美國自己的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，QUAD），也未見它能發揮多少能量；而近日在東京成立了一個印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），有美國、日本、南韓、澳洲、印度、新西蘭以及10個東盟國家中的7國。這個組織早已被指出，並無多少實質內容，美國也不打算向這些國家開放市場，整個組織象徵意義大於實際，付出的成本是很少，利也不大。

拉幫結派挖牆腳 惟自身難保

美國拉攏東盟國家，自是因為近年她們與中國走得很近，但上月美國邀請東盟領導人到白宮開峰會，一樣幾乎毫無成果，美國只願意付出1.5億美元的援助，協助東盟搞基建，應付新冠疫情，出手只是中國15億美元的十分之一，東盟國家對美國的態度也不會積極；部分東盟國家肯去開會，恐怕還是因為美國願意不逼她們選擇站在中國還是美國一邊。

美國要挖中國的牆腳，但自己的牆腳卻不用挖也慢慢崩壞。本周美國當東道主國舉行美洲峰會，卻不邀請古巴、委內瑞拉與尼加拉瓜的元首參加，引起了25個國家的抗議，墨西哥、洪都拉斯等多個國家的元首也拒絕到會。南北美洲一向是美國的地盤，但現在如此多國家不給美國面子，一方面是古巴發展出獨家新冠疫苗，惠及鄰國，她們總會為古巴抱不平；更重要的是，美國的影響力敗退，已不易掩飾了。

▲ 美國國務卿布林肯上月底發表了一篇關於對華政策的長篇演說，再加上近日美國外交事務上動作多多，我們大可以更準確地判斷美國對華的策略。（路透社資料圖片）