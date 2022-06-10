世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 行政人員版 2022/06/10 分享： 分享： 「數碼牧民」（Digital Nomad）這個名詞早幾年一度大行其道，簡單而言就是靠一部電腦走天下的旅行工作者。這種工作模式過往多出現於高度專業的電腦相關行業，如用戶體驗師或電腦程式設計師，然而在疫情 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 2022/06/06 元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 人生如創業 未來需保持希望 2022/06/03 人生如創業 未來需保持希望 AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 2022/05/30 AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 2022/05/27 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 2022/05/23 創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 疫情 創業 移民 雲端 SLASH