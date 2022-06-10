世界漸復常 「國際級Slasher」成出路

「數碼牧民」（Digital Nomad）這個名詞早幾年一度大行其道，簡單而言就是靠一部電腦走天下的旅行工作者。這種工作模式過往多出現於高度專業的電腦相關行業，如用戶體驗師或電腦程式設計師，然而在疫情

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