全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 行政人員版 2022/06/10 分享： 分享： 【本報訊】自疫情爆發以來，不少行業出現裁員潮。據追蹤科技公司裁員的網站Layoffs.fyi統計，全球初創在5月份的裁員總數按月增加350%。 數據顯示，於今年5月全球71間科技初創公司約有1.7萬名員 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 2022/06/09 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 2022/06/08 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 2022/06/07 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 2022/06/06 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 2022/06/03 「4 Day Week Global」 倡導企業轉4天工作 通脹 裁員 美元