全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱

【本報訊】自疫情爆發以來，不少行業出現裁員潮。據追蹤科技公司裁員的網站Layoffs.fyi統計，全球初創在5月份的裁員總數按月增加350%。

數據顯示，於今年5月全球71間科技初創公司約有1.7萬名員

...