撤MPF對冲 盧偉國「苦痛怎麼開口」 政治版 2022/06/10 分享： 分享： 立法會昨日三讀通過取消強積金對冲，議會內有人歡喜有人愁。其中，經民聯主席盧偉國席間借已故歌手陳百強的《眼淚為你流》，稍改歌詞唱出「眼淚在心裏流，苦痛怎麼開口」，代表工商界心聲。 改歌詞唱《眼淚為你流》 立 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 2立會新丁聘同一顧問 收費海鮮價 2022/06/09 2立會新丁聘同一顧問 收費海鮮價 4立會新丁「結盟」 政策議題分工 2022/06/08 4立會新丁「結盟」 政策議題分工 港大法律系3同窗 30年後議會相聚 2022/06/07 港大法律系3同窗 30年後議會相聚 妻組「女團」慈善演唱 李家超：常捧場 2022/06/06 妻組「女團」慈善演唱 李家超：常捧場 沙頭角「解禁」 林鄭讚鄧炳強事不避難 2022/06/04 沙頭角「解禁」 林鄭讚鄧炳強事不避難 強積金對沖 盧偉國 立法會 邵家輝 強積金