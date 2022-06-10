  • 25°C
香港時間 : 2022610日 (五) 02:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

撤MPF對冲 盧偉國「苦痛怎麼開口」

政治版 2022/06/10

分享：

分享：

立法會昨日三讀通過取消強積金對冲，議會內有人歡喜有人愁。其中，經民聯主席盧偉國席間借已故歌手陳百強的《眼淚為你流》，稍改歌詞唱出「眼淚在心裏流，苦痛怎麼開口」，代表工商界心聲。

改歌詞唱《眼淚為你流》

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

2立會新丁聘同一顧問 收費海鮮價
2022/06/09
2立會新丁聘同一顧問 收費海鮮價
4立會新丁「結盟」 政策議題分工
2022/06/08
4立會新丁「結盟」 政策議題分工
港大法律系3同窗 30年後議會相聚
2022/06/07
港大法律系3同窗 30年後議會相聚
妻組「女團」慈善演唱 李家超：常捧場
2022/06/06
妻組「女團」慈善演唱 李家超：常捧場
沙頭角「解禁」 林鄭讚鄧炳強事不避難
2022/06/04
沙頭角「解禁」 林鄭讚鄧炳強事不避難
強積金對沖 盧偉國 立法會 邵家輝 強積金

上一篇文章

郭蔭庶：公務員學院 培訓國情重中之重
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？