撤MPF對冲 盧偉國「苦痛怎麼開口」

立法會昨日三讀通過取消強積金對冲，議會內有人歡喜有人愁。其中，經民聯主席盧偉國席間借已故歌手陳百強的《眼淚為你流》，稍改歌詞唱出「眼淚在心裏流，苦痛怎麼開口」，代表工商界心聲。

改歌詞唱《眼淚為你流》

立

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