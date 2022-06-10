首款透明手機 Nothing 7月12發布 行政人員版 2022/06/10 分享： 分享： 智能手機品牌Nothing，將於7月12日在倫敦舉行發布活動，並於香港時間同日晚上11時直播，推出首款透明智能手機「Nothing Phone（1）」。 據悉，Nothing Phone（1）的主要設計 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter傳讓步 予馬斯克完整數據 今日 Twitter傳讓步 予馬斯克完整數據 遊戲工作室夥Snap 開發Bitmoji舞蹈遊戲 2022/06/09 遊戲工作室夥Snap 開發Bitmoji舞蹈遊戲 E3實體遊戲展 主辦商：明年擬復辦 2022/06/09 E3實體遊戲展 主辦商：明年擬復辦 烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 2022/06/08 烏克蘭官員 手機遭黑客攻擊 StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 2022/06/08 StockX反駁Nike NFT侵權指控無根據 智能手機 Android 作業系統 Qualcomm