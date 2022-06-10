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Twitter傳讓步 予馬斯克完整數據

行政人員版 2022/06/10

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早前馬斯克（Elon Musk）的法律團隊向Twitter發信，表示因Twitter拒絕提供垃圾信息與假帳號的數據，或退出440億美元（約3,450億港元）的收購交易，雙方僵持不下。惟近日有消息人士稱

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欄名 : 科技新知

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收購 Twitter 馬斯克 美元

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